طقس فلسطين.. رقعة كتلة هوائية قطبية قادمة من أوروبا

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الاربعاء، بأن رقعة الكتل الهوائية القطبية القادمة من شمال غرب اوروبا تتسع نحو وسطها وجنوبها وصلاً لشرق الجزائر وتونس وليبيا، بما فيها فلسطين.

وأوضح العلامي، أنها الكتلة الهوائية تُعتبر هكذا أنظمة جوية سلبية لشرق المتوسط وعموم بلاد الشام، حيث يندفع نتيجةً لذلك مرتفع جوي نحو المنطقة.

وبيّن انها سترتفع تدريجيًا على درجات الحرارة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري ، تكون واضحه بداية الاسبوع المُقبل حيث تصل درجات الحرارة في العديد من المناطق المنخفضة لمُنتصف العشرينيات .

وأشار الراصد، إلى أن الصورة الملتقطة من القمر الصناعي تظهر أيضاً خلال الأيام القادمة كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة (غير ممطرة) ، مرافقة لعبور التيار النفاث شبه المداري من فوق المنطقة .

ولفت إلى أن هناك احتمالية لأن تُتبع سلسلة الارتفاعات المُتوقعة ، انخفاضًا ملموساً على الحرارة ما بين منتصف ونهاية الأسبوع المقبل إثر تحرك كتلة هوائية باردة ورطبة نحو الحوض الشرقي للمتوسط .