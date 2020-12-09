سان جيرمان يبلغ دور الـ 16 في أبطال أوروبا

بلغ باريس سان جيرمان دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا رسميًا عقب فوزه الكبير على ضيفه إسطنبول باشاك شهير بخمسة أهداف لهدف، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وكانت مباراة "حديقة الأمراء" بين الفريق الفرنسي ونظيره التركي قد توقفت، أمس الثلاثاء، بسبب احتجاج لاعبي باشاك شهير على حكم المباراة الرابع، الذي توجه بعبارات عنصرية إلى مساعد المدرب الكاميروني بيير ويبو.

واستأنفت المباراة من الدقيقة الـ 16 بطاقم تحكيمي جديد، بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق الباريسي كل من نيمار دا سيلفا ثلاث أهداف، وكليان مبابي هدفين، وذلك في الدقائق 21، 38، 42، 50، 62.

وجاء هدف باشاك شهير الوحيد في الدقيقة 57 عن طريق لاعب الوسط محمد توبال.

وبفوزه هذا خطف باريس سان جيرمان صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 12، متقدمًا بفارق الأهداف عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني والمتأهل عقب انتصاره على مانشستر يونايتد.

وسيكمل اليونايتد مشواره الأوروبي من بوابة الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الثالث بـ 9 نقاط.