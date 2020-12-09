أرقى وأجمل مسجات رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 وعبارات قوية

وضع موقع فلسطين اليوم أقوى العبارات ورسائل التهنئة بالعام الجديد 2021 ، بعد أن تزايدت عمليات بحث المهنئين لعائلاتهم واصدقائهم عن رسائل التهنئة بالعام الجديد ، وبسبب ذلك قمنا بتوفير أجمل المسجات الرائعة حول ذلك ذات طابع التفاؤل والمحبة .

ومن خلال هذا المقالة الرائعة سيتعرف الأشخاص على كلمات قوية وعبارات جامدة عن رسائل التهنئة بالعام الجديد 2021 في قالب مناسب وجيد بحيث يسهل عليكم حفظ العبارات والمسجات الجميلة وإرسالها وقتما تشاؤون .

ومع بداية كل عام يحرص الموقع على نشر مقالات جميلة بعنوان رسائل تهنئة بالعام الجديد حتى يتمكن المهنئين من إرسالها لمن يرغبون بمناسبة حلول العام الجديد .

أحلى مسجات وعبارات تهنئة بالعام الجديد 2021 :

مع آخر لحظات راس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمنى لكم سنة حب بلا دموع.

أنا وقلبي فدى عيونك تعودك على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك، أبي أعيش روعة جنونك.

للغالين بس اللي أحبهم ويحبوني كل عام وانت بخير بالسنة الجديدة.

بداية العام الجديد، دعونا نفترض أن سيكون عاما جديدا مع سلام جديد.

مع نهاية العام، أتمنى أن تنتهي كل السلبيات والصعوبات مع هذا العام وأن يحقق عام 2021 النجاح والنتيجة المرجوة لك.

ودعت بك عام مضى وأقبلت بك عام جديد يلي حياتي لك فدى يا الله عسى عامك سعيد

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير.



مع آخر لحظات نطفي شموع ونتمنى لكم سنة حب جديدة بلا دموع.

مرت سنين وسنة جديدة بتمر وإحنا الله يعين يدمينا فراقكم المر.

كل سنة وحبك الأجمل، كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

مع بداية العام ندعو الله أن يوفقنا في خطانا لننسى تعبنا وآذانا ويكون عام سعيد عليكم.

عام سعيد وجديد يطل علينا، من نافذة الأمل والتفاؤل صباح كل شيء جديد.

بالعام الميلادي الجديد نذكركم بالخيرات نجيبكم وبالأنوار واللإراح والمحبة نشارككم.

كل عام وأنتم في قلوبنا، كل عام وأنتم في عقولنا، كل عام وأنتم بألف خير

ساكنون بين أهدابنا تموتون على أرواحنا يا أغلى ما في حياتنا.

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.

فكرت أهديك في العام الجديد عيوني لكن تردد في اللحظة الأخيرة خفت أشتاقلك وما أقدر أشوفك.

سنة سعيد عليكم، عام سعيد وعمر مديد وكل عام وأنتم بألف خير ومن أحببتم بكل خير وسعادة يارب.

أبدا عام جديد وهي برفقتي هذا ما يسمى بالسعادة المطلقة.

بتبددي سنة جديدة وما بني رسائل قديمة نبي كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة.

نثرت الورد في كل الأنحاء أبيضاً واحمراً وأصفراً لأهنئ أحبائي جميعاً بالعام الجديد، أبيضاً ليدوم السلام وأحمراً ليدوم الحب وأصفراً لأستمر في غيرتي عليكم.

الحب ليس فقط حب الحبيب فهناك حُب أسمى، هو ما يستمر: حب الله، حب العائلة وحب الحياة، فإذا كنت تمتلك هذا فستبدأ سنة جديدة بكل فرح.

أعلن هذا العام الغروب، وأرى شمس العام الجديد تُعلن شروقها، وفي هذه اللحظة أهنئ كل من يعرفني، وأرسم التهنئة بأشعة شمس هذا العام لأعلن للعالم حبي لكم.

لم أعد أهنئ بالعام الجديد فقط، أصبح العام الجديد هو من يهنئني على صحبتي معكم لأنكم كالألماس.

فرحنا، بكينا، نجحنا، فشلنا، أُحبطنا، التقينا، افترقنا، ونأمل في العام الجديد أن يحذف كل سلبي مررنا به، وأن ينتهي العام الجديد لنقول فرحنا، نجحنا، التقينا.

أجمل رسائل قصيرة للتهنئة العام الجديد 2021 :

أولاً: عجبت على أناس ترمي أحمالاً على الزمن ونسيت إنها من تجعل الزمن كابوس أو نسيم في الصيف.

ثانيًا: الورود حياة المحبين فاحرص على اقتناء وردك البيضاء.

ثالثًا: الجمال جمال النفس الطبية وليس جمال الوجه والقلب مسود بالأحقاد.

رابعًا: ما أجمل الضحكات حين تكون مع من نحب فهي لحظات سريعة مهما طالت بها الساعات.

خامسًا: عش وتنفس واضحك للحياة فليس أفضل من التفاؤل والأمل في هذه الحياة.