قلقيلية تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة داخل المحافظة في الضفة المحتلة، لمواجهة وباء كورونا العالمي.

وأوضح المحافظ رواجبة، أن المحافظة قررت اغلقت مدرسة في بلدة جيوس شرق قلقيلية، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس "كورونا".

اليوم، أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة رام الله، تعليق الصلاة وإغلاق المساجد بدء من مساء يوم غدا الخميس في كافة محافظات الضفة.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الإغلاق سيكون من يوم غد الخميس وحتى السبت 19/12/2020 في كافة محافظات الضفة الغربية، ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.