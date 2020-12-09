ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وصل اليوم

الرجوب سيجتمع غدًا مع مجلس النواب العراقي ويحمل رسالتين من الرئيس عباس

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 21:30 - 09 ديسمبر 2020
أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

من المقرر أن يجتمع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، يومد غدٍ الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 .

ووصل، مساء، أمين السر الرجوب دولة العراق، في زيارة تستغرق يومين، بناء على دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وبحسب موقع وفا الرسمي، فإن مبعوث الرئيس محمود عباس يحمل رسالتين من عباس، لرئيس جمهورية العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتسليمهما الرسالتين خلال لقائهما غدا.

اليوم، أقر

والجدير ذكره، أن مجلس النواب العراقي أقر اليوم، تعديلا قانونيا على قانون الأجانب بالقراءة الأولى، ساوى بموجبه بين الفلسطيني المقيم لمدة عشر سنوات في العراق وبين المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية وحق الترشح والانتخاب حفاظا على حق عودة الفلسطيني لبلاده، وفق وفا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات