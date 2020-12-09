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وفد "المخابرات المصرية" يغادر قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:52 - 09 ديسمبر 2020
وفد حماس برفقة المخابرات المصرية وفد حماس برفقة المخابرات المصرية
تقارير
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غادر وفد أمني من جهاز المخابرات العامة المصرية قطاع غزة، مساء الأربعاء، عبر معبر بيت حانون (ايرز) شمال القطاع مع "إسرائيل" عقب زيارة قصيرة استغرقت ساعات.

وعقد الوفد المصري اجتماعاً مع قيادة حركة "حماس" في غزة، بحث خلاله عدداً من الملفات، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من الجانبين.

وترعى مصر مباحثات التهدئة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في غزة، كما ترعى ملف المصالحة الداخلية بين حركتي "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس و"حماس" على إثر الانقسام الداخلي السائد منذ سيطرة "حماس" على قطاع غزة منتصف عام 2007.

وبين الحين والآخر، يُجري وفد المخابرات المصرية زياراتٍ لقطاع غزة مُتعلقة بتلك الملفات، وكانت آخر زيارة له في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما عقد وفدان من "فتح" وحماس" اجتماعا بالعاصمة المصرية القاهرة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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