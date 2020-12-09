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وفاة نبيل فاروق مؤلف سلسلة «رجل المستحيل» إثر أزمة قلبية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:49 - 09 ديسمبر 2020
نبيل فاروق نبيل فاروق
تقارير
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توفي، اليوم الأربعاء، الكاتب المصري د. نبيل فاروق، إثر أزمة قلبية، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بمسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب.

وقالت ريهام فاروق، ابنة الفقيد على فيس بوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان، إثر أزمة قلبية، نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

ونبيل فاروق هو كاتب وطبيب مصري من مواليد (9 فبراير 1956) بمدينة طنطا، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، حيث اشتهر بسلاسل روايات رجل المستحيل وملف المستقبل.

وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب.

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