القيادي قبها يطالب الصليب الأحمر بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير عايد عجولي

طالب القيادي في حركة حماس ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في الأراضي الفلسطينية، بالوقوف إلى جانب الأسير المريض عايد خليل عجولي الذي تدهورت صحته مؤخرا في سجون الاحتلال.

وأوضح قبها أنّ الأسير عايد عجولي (54 عاما) من قفين بطولكرم، تمَّ نقله من سجنه يوم الخميس 26/11/2020 إلى مستشفى سوروكا بعد أن تدهورت حالته الصحية وأجريت له عملية قسطرة، وأجريت له عملية قلب مفتوح يوم الأحد 29/11/2020.

وأشار قبها الى أن عائلة الأسير عجولي تقدمت أكثر من مرة من الصليب الأحمر بضرورة التدخل وتوفير تصريح للعائلة لتكون إلى جانب الأسير خلال إجراء العملية.

كما لفت الى أن العائلة قامت بتوجيه مناشدة كي يقوم طبيب من الصليب بزيارة نجلها حتى تطمئن على وضعه الصحي، وحتى أمس الثلاثاء لم يتحقق ذلك".

وطالب قبها الصليب الأحمر بضرورة، تحقيق زيارة إنسانية عاجلة لزوجة وذوي الأسير كي يطمئنوا عليه بشكل عاجل، وإذا منع الاحتلال ذلك فيجب القيام بتصدير موقف إعلامي يُحمِّله المسؤولية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عايد خليل عجولي في منتصف حزيران/ يونيو من عام ٢٠١٤ مع العشرات من محرري صفقة وفاء الأحرار.

ويقضي خليل حكما بالسجن المؤبد بعد اعتقاله عام ١٩٨٩ قبل أن يتحرر في الصفقة عام ٢٠١١.

وتشير أحدث التقارير إلى أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ 4184 أسيرا.

وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال فإن 2676 أسيرًا صدرت بحقهم أحكاما مختلفة، وهؤلاء يشكلون قرابة ثلثي إجمالي الأسرى.

ومن بين هؤلاء الأسرى المحكومين، يوجد نحو 58 طفلا، بينهم 54 تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 عاما، و4 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 14-16 عاما.

كما يقضي 1496 أسيرا أحكاماً بالسجن الفعلي لسنوات تزيد عن 10 سنوات، من بينهم 174 أسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10-15سنة، وأن 285 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة.

ويقبع في سجون الاحتلال 494 أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن تزيد عن 20 سنة، وتقل عن المؤبد، و543 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة، أو لعدة مرات.