محلل سياسي:مصر تلعب دور مهم وكبير في ملف التهدئة وتبادل الاسرى بين حماس و(اسرائيل)

رأى المحلل السياسي طلال عوكل، اليوم الأربعاء، أن الوفد المصري يلعب دورًا أساسيًا في ملف التهدئة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عوكل في مقابلة تلفزيونية على قناة الغد، أن مصر تسطيع أن تلعب دورًا كبيرًا في هذا الملفين، معللاً ذلك؛ لان غزة ليس لديها أي منفذ ثاني في اتخاذ خيارات أخرى غير التعامل الإيجابي مع القاهرة، وانها جزء من أمنها القومي.

وبيّن أن هذه الأسباب جعل القاهرة أن تطرح ملف التهدئة ورفع الحصار طوال الوقت.، والتباحث بهما مع جميع الاطراف.

وذكر عوكل، أن إعلان السلطة عودة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال فجر الأوضاع بشأن المصالحة الوطنية، مشدّدًا أن الملف يحتاج إلى إعادة تنشيط.

وقال عوكل: إن "هناك دورين يمكن لمصر أن تتخذه أولاً الضغط على إسرائيل للالتزام بما تعهده به في التفاهمات السابقية، ويمكن لها أن تخفف من الازمات الاجتماعية الإنسانية لسكان غزة".

وبخصوص ملف الأسرى، أضاف المحلل، أن (إسرائيل) اشترطت في الآونة الأخيرة أن يكون الملف جزء من ملف التهدئة؛ لكن حكومة الاحتلال تعيش أزمة والكنيست سيحل وانشقاقات داخل الليكود، وأنه لا أحد يضمن نجاح الاتفاق والتغامر به.

وأشار إلى ملف الاسرى مجمد موضعيًا، وأنه عندما يطرح فمصر هي الطرف الاقدر على لعب دور أساسي فيه أكثر من أي طرف آخر.

واعتبر المحلل السياسي، زيارة الوفد المصري لغزة، أنها تأتي بعد جولة الرئيس محمود عباس للأردن ومصر واللقاءات الحوارية للتحضير في كيفية التعاطي الفلسطيني والعربي مع إدارة جو بايدن الأمريكية مع الوعود التي يطرحها فيما يتعلق بموضوع بتنشيط "عملية السلام".

أفاد المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، إن زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، تأتي في سياق التواصل المستمر بين حماس والقاهرة لبحث العديد من الملفات.

وأضاف قاسم في تصريح تلفزيوني، أن من أهم الملفات، ترتيب البيت الفلسطيني لإنجاز المصالحة مع حركة فتح، مشيراً إلى أننا "معنيون بإنجاز المصالحة، ونرحب بالجهد المصري في هذا الملف، ونعمل على إنجاحه".

وأوضح أن حماس ستبحث مع الوفد المصري ملف رفع الحصار عن قطاع غزة، وتثبيت التفاهمات مع الاحتلال في ظل تنصله من تنفيذها، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مصر وحماس.

ووصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة.