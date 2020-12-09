منافسة قوية بين نادي الأهلي واللاعب محمد صلاح على جائزة "الأفضل في القرن".

أعلن مجلس دبي الرياضي، اليوم الأربعاء، عن القوائم النهائية لأفضل لاعب وأفضل نادٍ في القرن الـ21، وذلك عبر موقعه الرسمي.

وأوضحت وسائل إعلام عربية، ان مركز مجلس دبي اعلن عن هذه القوائم لتسليم جوائز "غلوب سوكر" السنوية، حيثُ يقام الحفل في 27 ديسمبر الجاري، المخصص لأفضل لاعب وناد في الفترة من 2001 وحتى 2020.

وبحسب موقع نيوز العربية، فإن القوائم شهدت حضورًا مصريًا، إذ ينافس النادي الأهلي أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ على جائزة أفضل نادي في القرن الـ21.

وينافس اللاعب المصري ونجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح، كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ورونالدينيو على جائزة أفضل لاعب في القرن الحالي.

وبالنسبة لأفضل مدرب شهدت القائمة تنافسًا بين المدرب الأسطوري لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون وبيب غوارديولا وجوزيه مورينيو وزين الدين زيدان.

وأكد الموقع، أن النتيجة النهائية للفائز تحسم عن طريق تصويت لجنة التحكيم بنسبة 60 بالمئة، وتصويت الجمهور بنسبة 40 بالمئة.

وأضح أنه سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 27 من الشهر الحالي، في حفل توزيع الجوائز في دبي.

وفي عام 2000، توج النادي الأهلي المصري على بجائزة الأفضل أفريقيا في القرن الـ20.

سيكون التنافس الأقوى على أفضا نادي بالقرن هذا العام، بين ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، لما حققاه خلال الـ20 سنة الأخيرة على المستوي المحلي والقاري، وفق الناقد الرياضي محمد علاء.

وأشار إلى أن نادي ريال مدريد يملك أفضل لاعبي العالم داخل قوامه، بينما يملك الأهلي لاعبين يمكن تصنيفهم فقط على المستوى القاري.

ووصف الناقد، تلك المقارنة بين الناديين على مستوى البطولات بـ"الغير منطقية".