العمصي: شراء الامارات اسهم من نادي "إسرائيلي" طعنة للقضية الفلسطينية

اعتبر الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الفلسطينية محمد العمصي، اليوم الاربعاء، أن شراء الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان 50 % من نادي "بيتار القدس" الاسرائيلي، يندرج في إطار عملية التطبيع الرياضي المرفوضة من قبل الأسرة الرياضية، وخاصة أن الرياضة الفلسطينية بحاجة ماسة للتطوير والأشقاء العرب.

وقال العمصي، في حديث له مع إذاعة صوات القدس المحلية: إن "التطبيع مع نادي بيتار القدس تحديداً الذي يعتبر أكثر الأندية عنصرية ويحمل شعار الموت للعرب، هو طعنة في خاصرة الرياضة والقضية الفلسطينية".

وأكد أن هذا التطبيع شكل صدمة كبيرة للرياضيين الفلسطينيين، موضحًا أن الأولى أن تتجه الدول العربية إلى الأندية الرياضية خاصة المقدسية وتعزيز صمودها بدل الزحف نحو الأندية الصهيونية في وقت ينسحب فيه كل رياضيو العالم عند تواجد رياضي صهيوني في المحافل العربية والآسيوية والدولية.

وطالب العمصي، من الأشقاء العرب من خلال بيانات ورسائل ثورية مقاطعة الكيان ورفض الخطوة الإماراتية التي تشير للانسلاخ عن الواقع الرياضي وتحديداً الفلسطيني الذي يواجه عنصرية غير طبيعية من قبل الاحتلال.

وشدّد على أن هذه الخطوة لن تضر بالشعب الفلسطيني، وتابع بالقول وإن "كنا نشعر بألم شديد تجاهها جراء ما تعانيها الرياضة الفلسطينية وننظر بعين التفاؤل لأشقائنا العرب برفض هذه الخطوة".

وقبل ثلاثة أشهر، أعلنت الامارات والبحرين تطبيعهما مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وسط تجاهل حالة الغضب العربي والفلسطيني.