موانئ أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعة الإسرائيلي

أعلنت موانئ أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد أرباب الصناعة "الإسرائيلي" لتعزيز التجارة والاستثمار والإمكانات التكنولوجية بين الإمارات و"إسرائيل".

وقالت موانئ أبو ظبي، في بيان نشره حساب مكتب حكومة أبوظبي الإعلامي على تويتر، إن المذكرة تفتح المجال للتعاون الثنائي بين كل من مدينة خليفة الصناعية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زونزكورب" مع "إسرائيل" في مجالات التجارة والاستثمار والتقنية، والأبحاث والتطوير والابتكار.

ومنذ إعلان التوصل إلى اتفاق بين تل أبيب وأبوظبي، وقعت العديد من الشركات والمؤسسات "الإسرائيلية" اتفاقات مع أخرى إماراتية.

ووقعت "موانئ دبي العالمية" مع شركة "دوفرتاور" "الإسرائيلية"، اتفاقية في سبتمبر/أيلول الماضي لإطلاق خط الشحن المباشر بين دبي وإيلات، بالإضافة إلى الاتفاق على تقديم عرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا على البحر المتوسط.

ووقعت الإمارات و"إسرائيل" في 15 سبتمبر/ أيلول اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.