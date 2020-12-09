رابط تحميل ببجي موبايل المترو الملكي

يبحث محبي لعبة ببجي عن رابط تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي، بعدما حظيت اللعبة على اهتمام الملايين من العرب.

وفي هذا السياق يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم" رابط تحمل اللعبة الأشهر في العالم والتي حافظت على اهتمام الملايين من الناس منذ سنوات عدة.

ويتملك الاصدار الجديدة من لعبة ببجي مميزات جديدة وقوية تحسن من اداء اللاعبين اثناء المعارك القتالية وتجعلهم اكثر قوة.

رابط تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 المترو الملكي

تعتمد اللعبة على فرض السيطرة على جميع اللاعبين في الجيم، والانفراد بالبقاء على أرض المعركة على قيد الحياة.

وتعتبر من اكثر الألعاب الممتعة التي جذبت المستخدمين لخوض المغامرة فيها

رابط تنزيل لعبة ببجي موبايل 2020

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مميزات تحديث ببجي موبايل 1.0 المترو الملكي

من المميزات الذي شهدها الاصدار الجديد للعبة ببجي ما يلي:

سلاح جديد لنوعية أسلحة shotgun

إمكانية إزاحة أي سلاح أو استخدامه كسلاح عادي

التطوير الملحوظ في الصور والرسومات والجرافيك والشخصيات في اللعبة

التطوير في الرسومات في المتجر

تحسين الجرافيك الخاص بالفيكتور في اللعبة

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم رابط تحميل ببجي موبايل pubg mobile 1.1.0 ونتمنى منكم متابعتنا باستمرار لأننا نقوم بنشر تحديثات لعبة ببجي لحظة بلحظة.