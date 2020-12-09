الحريري يقدم حكومة لبنانية غير حزبية من 18 وزيراً

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، أنه قدم لرئيس الجمهورية، ميشال عون، تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي.

وعقب لقائه مع عون في قصر الرئاسة، قال الحريري، خلال مؤتمر صحفي: "إن شاء الله الأجواء إيجابية، والرئيس عون وعدني أنه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقي".

وتابع: "الأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية".

في ذات السياق، أفاد بيان للرئاسة اللبنانية، أن الرئيس عون تسلم من الحريري تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، وسلمه "طرحاً متكاملاً "حول التشكيلة المقترحة.‎

وشهد مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، انفجارا كارثيا زاد الأوضاع سوءا في بلد يعاني أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

وبعد أيام من الانفجار، أطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة بلهجة "تهديد"، تقوم على تشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين، لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية.

ولقاء الأربعاء بين الحريري وعون هو الثاني خلال الأسبوع الجاري، حيث التقيا يوم الإثنين.

وكلّف عون، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته في تأليفها.

وستحل الحكومة المقبلة محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد ستة أيام من انفجار المرفأ.

وإذا تم تمرير حكومة الحريري، فستكون هذه هي المرة الرابعة له على رأس الحكومة، إذ تولى الأولى في 2009، والثانية عام 2016، بينما انهارت حكومته الثالثة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تحت ضغوط احتجاجات شعبية، ليخلفه دياب.