حماس تكشف عن تفاصيل مباحثاتها مع الوفد المصري في غزة

أفاد المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، إن زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، تأتي في سياق التواصل المستمر بين حماس والقاهرة لبحث العديد من الملفات.

وأضاف قاسم في تصريح تلفزيوني، أن من أهم الملفات، ترتيب البيت الفلسطيني لإنجاز المصالحة مع حركة فتح، مشيراً إلى أننا "معنيون بإنجاز المصالحة، ونرحب بالجهد المصري في هذا الملف، ونعمل على إنجاحه".

وأوضح أن حماس ستبحث مع الوفد المصري ملف رفع الحصار عن قطاع غزة، وتثبيت التفاهمات مع الاحتلال في ظل تنصله من تنفيذها، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مصر وحماس.

ووصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة.