الكيلة: لقاح كورونا قد يصل فلسطين أواخر يناير وعلى الأرجح سيكون مجاني

أوضحت وزير الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة اشغال أسرة المشافي الخاصة في علاج كورونا وصلت في بعض المحافظات 100%.

وقالت الكيلة خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، "لم نتوجه إلى الإغلاق الشامل للحفاظ على دائرة التعليم والاقتصاد، ولهذا أغلقنا فقط المحافظات التي صُنفت بالحمراء".

وأضافت ان القرارات الحكومية الأخيرة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، كارتفاع نسب الإصابات اليومية، وارتفاع المنحنى الوبائي بشكل حاد، وإشغال أسرة العناية المخصصة بمرضى "كوفيد 19" في بعض المحافظات بنسبة 100%، هذا إلى جانب أنه لا يوجد لدينا أي محافظة مصنفة خضراء".

وتابعت :"إننا وانطلاقا من تعليمات منظمة الصحة العالمية صنفنا المحافظات إلى حمراء وصفراء وخضراء، لكن للأسف لا يوجد لدينا أي محافظة خضراء".

حول لقاحات كورونا، توقعت ان تصل فلسطين بأواخر يناير وعلى الأرجح ستكون مجانية، مستدركة: "لن نستطيع جلب لقاح "فايزر" إلى فلسطين لأنه يحتاج لثلاجات تخزين غير متوفرة لدينا".