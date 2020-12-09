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فنلندا تقدم 2 مليون يورو دعما إضافيا لـ "الأونروا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:51 - 09 ديسمبر 2020
فنلندا فنلندا
تقارير
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أعلنت ممثلة الجمهورية الفنلندية لدى دولة فلسطين بيلتوكوسكي، التزام بلادها بدعم الحكومة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتقديم 2 مليون يورو للوكالة ضمن إطار الخطة الاستراتيجية التطويرية والتنموية الفنلندية في فلسطين.

وأكدت بيلتوكوسكي خلال اجتماعها مع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو الشكعة، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، رفض الحكومة الفنلندية للانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولخطة الضم الإسرائيلية.

من ناحيتها، أشادت جادو شكعة بالعلاقة الفنلندية الفلسطينية، والتعاون الفلسطيني الفنلندي الثنائي، في مختلف المجالات.

واستعرضت انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الانسان والقوانين الدولية، والتوسع الاستيطاني على أرض دولة فلسطين، لفرض خطة الضم كحقيقة على الأرض.

وشارك في الاجتماع من الجانب الفنلندي رئيسة البعثة الفنلندية في فلسطين ايلينا الورانتا، ومسؤولة ملف فلسطين الفنلندية صوفي لاكسو، ومن الجانب الفلسطيني مسؤول دائرة أوروبا الغربية إيهاب الطري، ومسؤولة ملف جمهورية فنلندا جمانة جبر.

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