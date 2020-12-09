الكيلة: اسقطنا خيار لقاح "فايزر" ولقاحات أخرى قد تصل نهاية يناير المقبل

أكدت وزيرة الصحة في حكومة رام الله د. مي الكيلة، ان الصحة تدرس العديد من اللقاحات ضد فيروس كورونا بعدما تم اسقاط خيار لقاح فايزر.

وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاربعاء أن اسقاط خيار "فايزر" جاء بسبب عدم امكانية تخزين اللقاح بدرجة حرارة 70 تحت الصفر، مشيرة إلى أن الصحة شكلت لجنة وطنية لدراسات اللقاحات الأخرى.

وفيما يتعلق بموعد وصول اللقاحات أشارت د. الكيلة إلى أن "لقاحات "كورونا" قد تصل فلسطين بأواخر يناير وعلى الأرجح ستكون مجانية".

وقالت: "إن منحنى تسجيل وفيات واصابات فيروس كورونا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية"، لافتتًا إلى أن نسبة اشغال أسرة العناية المكثفة في بعض محافظات الوطن وصلت إلى 100%.

وأضافت: "علينا الاعتراف بأن فيروس كورونا الفتاك وأعداد الوفيات في فلسطين بارتفاع متزايد"، ففلسطين كباقي دول العالم تمر بظروف صحية صعبة نتيجة هذا الفيروس القاتل (كوفيد-19).

يُشار إلى أن الصحة سجلت اليوم 23 حالة وفاة و1883 اصابة جديدة في الاراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة وقطاع غزة.