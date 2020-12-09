ملحم يعلن موعد صرف المستحقات المالية المتبقية لموظفي السلطة

أوضح الناطق باسم الحكومة في رام الله ابراهيم ملحم، أن الحكومة حددت موعد صرف المستحقات المالية المتبقية لموظفي السلطة.

وقال ملحم في مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا مساء اليوم الاربعاء: "إن المستحقات المالية المتبقية للموظفين سيتم صرفها قبل نهاية الشهر الحالي".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا أكد ملحم، أن الحكومة حريصة على سلامة وصحة المواطنين من تفشي فيروس (كورونا) مشددًا على أن قرارات الحكومة الأخيرة أخذت بعين الاعتبار نسب الاصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة.

وقال: "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل الدواء المر لها تداعيات ولكل دواء أعراض، وسيكتشف المشتكون فيما بعد ان اجراءات الحكومة صحية بحتة".