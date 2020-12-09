فيديو: اشتباك مسلح بين حراس سفينة تجارية وقراصنة في خليج غينيا

احبط حراس سفينة تجارية في خليج غينيا اليوم الاربعاء هجومًا من قبل القراصنة المهاجمين خلال اشتباك مسلح وقع بينهم.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الحراس وهم يتبادلون إطلاق الرصاص مع القراصنة المهاجمين.

وقال موقع Maritime Bulletin :"إن صاحب السفينة التي تعرضت للهجوم سبق أن استأجر مجموعة من الحراس المسلحين يرجح أنهم نيجيريون لضمان أمن السفينة".

وأشار إلى أن طاقم السفينة المؤلف من بحارة ناطقين باللغة الروسية تلقوا تعليمات بالتحصن وعدم الاقتراب من النوافذ، فيما أطلق الفريق الأمني الرصاص على المهاجمين باستخدام بنادق آلية ورشاشة ثقيلة.

في المقابل أطلق القراصنة عدة رصاصات خلفت ثغرات في جسم السفينة.

واضطر القراصنة في نهاية المطاف إلى التراجع، ويعتقد أن أحدهم على الأقل أصيب برصاص الحراس.