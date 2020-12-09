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247 وفاة ونحو 23 ألف إصابة بكورونا في الخليل منذ بدء الجائحة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:52 - 09 ديسمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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 قال محافظ الخليل جبرين البكري إن مجمل حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في المحافظة منذ بداية الجائحة 247 حالة، والإصابات 23039، وحالات الشفاء 20692، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 2100.

وأكد المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المحافظة بمدينة الخليل اليوم الأربعاء، للحديث حول الحالة الوبائية، التزامها بتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين، حيث تم توفير متطلبات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، مبينا أن لدى مستشفيات المحافظة 53 جهاز تنفس اصطناعي للحالات الحرجة، و50 جهاز للحالات المتوسطة.

وأهاب بكافة المواطنين والمؤسسات التعاون مع اللجان الصحية والمؤسسة الأمنية لمحاصرة الوباء، والالتزام بقرار الحكومة، مع التأكيد على أن الدورة الاقتصادية ستستمر في العمل ضمن البرتوكولات الصحية المعمول بها.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة طلبات وتحفظات أصحاب المحلات والمؤسسات التي سيشملها الإغلاق.

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