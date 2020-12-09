إطلاق مسابقة لإبراز مواهب الأطفال خلال الحجر الصحي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، ومنتدى الأمة للتنمية عن إطلاق مسابقة "موهبتك من بيتك"، وتستهدف الأطفال من سن 6-14 عام، في مجالات الإنشاد، الموشحات، العزف، الأغنية الوطنية، الإلقاء والتقليد، الستاند أب كوميدي، والقصة القصيرة.

وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن أن المسابقة تأتي للمساهمة في استثمار وقت وجهد الأطفال خلال فترة الحجر الصحي، وتعطل المدارس بسبب جائحة كورونا، وإضفاء طابع من المرح والسعادة والتفاعل وكسر الروتين على نفوسهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقال محيسن: "نسعى من خلال هذه المسابقة إلى تشكيل منصة إبداعية لاكتشاف مواهب الأطفال وتشجيع إبداعاتهم وتنميتها وتحفيزها، وتوجيه ذويهم للاهتمام بمواهبهم، لتحقيق الاستثمار الأمثل لتلك المواهب وتوجيهها نحو محتوى هادف، وتصدير هذه المواهب للمجتمع وتسليط الضوء عليها، وإتاحة الفرصة للمؤسسات المختصة بتلك المجالات والمساهمة بتطويرها".

وأشار إلى أن المشاركة في المسابقة متاحة أمام الأطفال ضمن الفئة العمرية المحددة، على ألا تتضمن المشاركات ما يخالف قيم المجتمع، ولا تحتوي على أي أفكار عنصرية أو فئوية، أو ما يحرض على العنف والكراهية، وأن تحمل رسائل إنسانية نبيلة وقيمًا وطنية أصيلة، وتعزز من الروح الإيجابية والأمل، وأن يكون العمل أصيلًا، غير منقول أو مترجم، وغير منشور، وأن تكون الأعمال المقدمة تعكس موهبة المتقدم الحقيقية بدون مساعدة الآخرين، لافتًا إلى أن شروط المسابقة وآلية المشاركة موضحة عبر صفحة المسابقة على فيسبوك.

وبيّن أنه سيتم تخصيص (50) جائزة نقدية تمنح للمشاركين أصحاب المواهب المميزة، يتم اختيار (10) فائزين أسبوعيًا على مدار (4) أسابيع، وقيمة الجائزة لكل فائز 50 دولار، كما سيتم منح جائزة بقيمة (100) دولار لأفضل (10) أعمال شاركت في المسابقة، مشيرًا إلى أن لجنة من المختصين في مجالات عدة ستشرف على تقييم المشاركات واختيار الفائزين.