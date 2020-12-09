فيديو: مصر تحدد أبرز متطلبات المصالحة الخليجية

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن بعض المحددات والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في اتفاق المصالحة الخليجية بين قطر ودول الحصار في ظل الجهود المبذولة من دولة الكويت.

وأشار شكري في مقابلة أجرتها معه قناة "TEN" المصرية، إلى أن المصالحة يجب أن تكون على أساس مبادئ محددة، قائلًا: "هناك تطور حدث خلال الأيام الماضية، بوجود إطار للتفاهم لحل القضايا التي أدت إلى هذا الوضع، ونحن دائما على استعداد للتعامل بإيجابية في كل ما يحقق التضامن العربي ويزيل أي قدر من التوتر".

وأكد على ضرورة أن يكون اتفاق المصالحة المنشود شاملا ويراعي كافة العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع وأن يضمن لمصر ودول الحصار أن يكون هناك تقدير لأهمية وتكريس المبادئ الخاصة بالعلاقات ما بين الإخوة"، مشيرا إلى أهمية "عدم التدخل في شؤون الداخلية والعمل على مراعاة مصالح الشعوب وعدم محاولة زعزعة استقرارها".

وكان أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح، قد أعلن عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

تاريخ الازمة الخليجية مع قطر

يُشار إلى أنه في يونيو حزيران 2017 أعلنت كل من (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها.

فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.