السيسي يعلق على احتمالية المواجهة العسكرية مع تركيا في ليبيا

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تساؤلات بعض الصحفيين حول احتمالية وقوع مواجهة عسكرية بين الجيش المصري والتركي في ليبيا.

وقال السيسي في مقابلة لصحيفة لوفيجارو الفرنسية: "إن سياسة مصر إقامة على علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار بشكل دائم مع الجميع بما فيهم تركيا".

وأضاف: "على تركيا ايضًا أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة".

وأشار إلى أن منتدى غاز المتوسط الذي أنشيء بمبادرة مصرية، هو منظمة حكومية إقليمية تتولى العمل على احترام القانون الدولي في الإدارة المستدامة والمحافظة على البيئة لموارد الغاز الطبيعي لكل دولة عضو".

وأوضح أن "شرق المتوسط غني بالغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة التي تمت فيه. ونحن نغلب منطق التعاون مع حلفائنا وشركائنا ومن بينهم فرنسا، من أجل حوار سياسي منظم بشأن الغاز الطبيعي. وستتيح هذه المنظمة إعطاء الأولوية لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود البحرية".