رئيس فايزر: العمل متواصل لإنتاج نسخة مطورة من لقاح كورونا

أوضح البرت بورلا رئيس شركة "فايزر"، ان العمل متواصل ومستمر بهدف تطوير نسخة لقاح فيروس كورونا بحيث تتجنب اللقاحات التخزين في درجة حرارة 70 تحت الصفر.

قال بورلا في مؤتمر الصحفي: "إن درجة الحرارة المنخفضة والمطلوبة في الوقت الراهن لا تمثل مشكلة"، مشيرا إلى أن المهندسين طوروا صناديق جعلت من الممكن نقل اللقاح دون تبريد من الخارج.

وأشار إلى أن فايزر وبيونتيك تعتزمان إنتاج 50 مليون جرعة من هذا اللقاح في العام الحالي و3ر1 مليار جرعة منه في العام المقبل، ومن غير الممكن إنتاج كمية أكبر بسبب النقص في مرافق الإنتاج.