حقيقة ارسال ولي العهد السعودي فريقًا لاغتيال سعد الجبري في كندا

عقب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الأربعاء لأول مرة على اتهام ضابط المخابرات السابق سعد الجبري بمحاولة اغتياله في كندا.

وكان الجبري تقدم في أغسطس/ آب الماضي بدعوى قضائية ضد بن سلمان، في محكمة أمريكية، متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وعلى اثر ذلك نفى ولي العهد السعودي التهم الموجهة له بإرسال فريق لاغتيال ضابط المخابرات السابق، سعد الجبري.

ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” الأربعاء، عن محامي “بن سلمان”، مايكل كيلوغ، نفيه هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها “غارقة في الدراما”.

وقدم الفريق القانوني لولي العهد وثائق تفيد بأن المسؤول السابق بوزارة الداخلية السعودية، سعد الجبري، مطلوب لدى السلطات في تحقيق يتعلق بسوء إنفاق أو سرقة 11 مليار دولار أمريكي، من أصل 19 مليارا كانوا مخصصين لمكافحة الإرهاب عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وفي السياق، انتقد محامي “بن سلمان” إرسال المحكمة الأمريكية مذكرة استدعاء لولي العهد في قضية الجبري، عبر تطبيق المراسلة “واتساب”.

وأوضح بالقول: “إرسال مذكرة الاستدعاء عن طريق واتساب ينتهك القانون السعودي، لأن الرياض ليست طرفا في أي معاهدة دولية تسمح بالقيام بمثل هذه الإجراءات عبر البريد أو واتساب”.