منافس نتنياهو في الليكود ينشق ويؤسس حزبًا جديدًا

أعلن نائب حزب الليكود والوزير "الإسرائيلي" السابق غدعون ساعر الانشقاق عن حزبه "الليكود" لأسباب مختلفة أهمها خلافه مع رئيس الحزب بنيامين نتنياهو بعدما فشل الأخير في مواجهة الازمات الداخلية للحزب.

يُشار إلى أن ساعر خسر في منافسة داخلية على رئاسة "الليكود" مقابل نتنياهو وحاز على 27% فقط من أصوات أعضاء مركز "الليكود" قبل نحو العام.

وساعر (54 عاما) من أبرز شخصيات حزب “الليكود” وشغل عددا من المناصب الوزارية آخرها وزارة التربية والتعليم وهو صاحب أفكار يمينية متشددة ويعارض أي تسوية للصراع مع الفلسطينيين تقترح تقسيما للبلاد.

وقال ساعر في بيان صحافي إنه قدم استقالته من الكنيست ومن صفوف “الليكود” ووجه أصابع الاتهام لحكومة نتنياهو بأنها نهبت نفسها والشعب.

وأضاف: “التركيبة الحالية لن تكون قادرة على إجراء التغيير اللازم قبل عام حاولت التغيير وترشحت لرئاسة الليكود “وخسرت أمام نتنياهو”.

وتابع قوله: "في العام الماضي، أدركت أكثر من أي وقت مضى أن "الليكود" قد غير وجهه وابتعد عن مسار الدولة وأصبح حركة تملق وأداة ضمن محاكمة رئيس وزراء الاحتلال، لا يمكنني تأييد هذه الظواهر، "إسرائيل" بحاجة إلى الاستقرار والوحدة ونتنياهو غير قادر على ذلك".

وأكد ساعر "أن الحكم المطول يشكل خطرا على حرية الأمة والدولة، هو سيئ بطبيعته".