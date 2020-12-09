هيئة الاسرى: أسير من طوباس يواجه أوضاعًا صحية صعبة

يواجه الاسير معزوز راضي بشارات (45 عاما) من بلدة طمون جنوب طوباس، أوضاعا صحية صعبة للغاية داخل سجون الاحتلال دون أن تكترث ادارة مصلحة السجون بحياته، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "إن الأسير بشارات يقبع حاليا في معتقل "ريمون"، ويعاني من صداع مزمن والتهابات في الأذن الوسطى، تسبب له الإغماء في كثير من الأحيان، وهو بحاجة لعرضه على طبيب متخصص لتشخيص حالته، لكن إدارة المعتقل تماطل في تحويله وتكتفي بإعطائه مسكنات دون علاج.

وأضافت أن الأسير بشارات يعاني من آلام حادة في الظهر، ولا يستطيع المشي لأكثر من 5 دقائق متواصلة، نتيجة لما تعرض من ضرب مبرح واعتداءات أثناء استجوابه، ما أدى إلى إصابته بفتق بالعمود الفقري، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية، كما يشتكي من مشاكل بالأسنان.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير بشارات لم يكن يعاني قبل اعتقاله عام 2003 من أية مشاكل صحية، لكن حالته تدهورت بسبب التحقيق القاسي الذي تعرض له.