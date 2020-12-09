نتنياهو: سأكون أول من يتلقى التطعيم لأكون قدوة للآخرين

قال رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه سيكون أول "إسرائيلي"، يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات نتنياهو في معرض تعقيبه على وصول أول شحنة من لقاح شركة فايزر، ضد فيروس كورونا، تحتوي على نحو 100 ألف تطعيم. وقال نتنياهو "أنا واثق من لقاح فايزر، وسأكون أول من يتلقى التطعيم لأكون قدوة لباقي الجمهور".

ووصلت طائرة شحن من بلجيكا، إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، وعلى متنها 100 ألف لقاح. وتم نقل اللقاحات إلى مخزن خاص، تم اعداده لغاية للتخزين. ومن المتوقع وصول طائرة شحن أخرى، تحمل نصف مليون لقاح في الأيام القادمة، على أن يصل مليون لقاح آخر في الأسبوع القادم.

وكانت "إسرائيل" قد تعاقدت مع شركة فايزر الأمريكية لتزويدها باللقاح.