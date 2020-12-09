مصر تحدد شروط تصالحها مع قطر

ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء 9/12/2020، جهود الكويت، في سبيل مصالحة الرباعي العربي مع قطر.

وعدد الوزير المصري في لقاء تلفزيوني، شروط القاهرة لقبول هذه المصالحة منوهًا إلى أن” هناك تطوراً حدث خلال الأيام الماضية بوجود إطار للتفاهم وللحل“.

وقال شكري:"إن مصر على استعداد للتعامل بإيجابية مع كل ما يحقق تضامن الشعوب العربية، لكن بشرط أن يكون اتفاق شامل، ويراعي كافة العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع، وأن يضمن لدول الرباعي أن يكون هناك تقدير لأهمية وتكريس المبادئ، من عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل على مراعاة مصالح الشعوب، وعدم محاولة زعزعة لاستقرارها".