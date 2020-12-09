مجمع سكني لفقراء وأيتام غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة الدكتور عادل الهور اليوم الاربعاء 9/12/2020 أن الوزارة وقعت على اتفاقية مع الهيئة العالمية للرعاية الإنسانية والإغاثة بهدف إنشاء "مجمع خير أمة السكني" على أراضٍ وقفية تابعة للوزارة.

وأوضح الهور خلال حديث صحفي اليوم أن :"المجمع السكني سيخدم الفقراء والأيتام من أبناء شعبنا والاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها في غزة بما يخص موضوع استثمار الوقفيات".

وتابع المتحدث باسم الأوقاف :"الوقفيات هي مؤسسات لخدمة المجتمع سواء إنشاء مستشفيات ودعم مراكز التحفيظ والمراكز الثقافية والاجتماعية وإنشاء منتزهات عامة للمواطنين".

وأضاف :"هناك دليل عمل لكيفية اختيار الأسماء ومدة مكوثهم، والمجمع سيدعم ويرعى الفقراء الأيتام والتفاصيل الأخرى ستكون خلال الأيام المقبلة".

وأشار الهور إلى أن وزارة الأوقاف لها تجربة سابقة لدعم الفقراء في قطاع غزة وهي على تواصل دائم مع المؤسسات المختصة ووزارة التنمية الاجتماعية لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.