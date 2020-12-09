تحميل كتاب أسرار الرئيس pdf للكاتب ديفيد برييس الذي يتحدث عن أسرار غاية في السرية هو من أهم الكتب التي يحاول الملايين من القراء حول العالم البحث عنه عبر محركات البحث ورابط تحميل كتاب أسرار الرئيس pdf للكاتب ديفيد برييس انتشر منه ملخص سري للغاية بعلم من المخابرات الأمريكية.

ويتضمن تحميل كتاب أسرار الرئيس pdf للكاتب ديفيد برييس الملخص من الكتاب أحداث عالمية جرت خلال تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الامريكية خلال السنوات الماضية.

تفاصيل كتاب أسرار الرئيس pdf للكاتب ديفيد برييس

ويتطرق الكتاب عن الموجز اليومي للرئيس وهو ملخص سري للغاية تصدره المخابرات ويتضمن أحداثا عالمية.

يذكر، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كان قد اطلع على الموجز اليومي المخصص للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أثناء توليه منصب نائب الرئيس.

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كما قرأ بايدن موجز الرئيس باراك أوباما الذي استمر مدة 8 سنوات والذي اطلقت عليه ميشيل أوباما اسم “كتاب الموت والتدمير والأشياء الرهيبة.

فيما بدأ من يوم الاثنين الماضي الرئيس المنتخب جو بايدن قراءة موجز الرئيس دونالد ترامب اليومي.

وقال ديفيد بريس مؤلف كتاب اسرار الرئيس: “من شبه المؤكد أن يسأل المختصون بايدن عما يفضله من حيث الشكل والأسلوب”.

وتابع في تصريحات صحفية:"هم يرون ما يبدو أنه يتردد صداه كثيرا عندما يعدون الموجز، يمكنهم تكييفه كما يريد الرئيس".

ويحتوى موجز الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما من 10 إلى 15 صفحة في غلاف جلدي، وكان يقرأ الموجز على مائدة الافطار.

ويفضل أوباما قراءة موجز المخابرات الامريكية والذي يطلق عليه الموجز شديد السرية وكان يقرأه على هاز “أيباد” آمن خشية من الاختراقات المتكررة.

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ووفقًا للوكالة الأمريكية للأنباء اسوشيتد برس فإن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيطلعان على موجز كتاب أسرار الرئيس الخاص بترامب.

وكان قد تأخر بايدن من حق الحصول على موجز الرئيس اليومي للرئيس ترامب بسبب تشكيك الأخير في نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020-2021.

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