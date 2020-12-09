كيف سيتم التعامل مع طلبة الثانوية العامة بغزة أيام الحظر الشامل" السبت"؟

منذ اليوم الأول الذي قررت فيه وزارة الداخلية بغزة بشأن فرض حضر تجوال شامل على قطاع غزة يومي الجمعة والسبت ، تدور العديد من التساؤلات من قبل طلبة الثانوية العامة بشأن طريقة التعامل معهم خلال هذا اليوم وطريقة تعويض مافاتهم .

جمال يوسف نائب مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم قال اليوم الاربعاء 9/12/2020 سيتم زيادة الحصص لطلبة الثانوية العامة الى ستة لتعويض ما سيفوتهم عن دوام يوم السبت جراء حظر التجوال من خلال توزيع الحصص على يومي الإثنين والأربعاء.

وبين يوسف خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها فلسطين اليوم هذا القرار جاء للحفاظ على الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للطلبة لتلقي أفضل تعليم، وبين ان التعليم في الثانوية العامة وجاهي ، والتعليم عن بعد فقط مساعد .

وبشأن قرار تأجيل امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة، أوضح ان لجنة الامتحانات قررت تأجيل الامتحانات وحتى يوم الاثنين الموافق الواحد والعشرين من الشهر الجاري لإعطاء الطالبة فرصة للدراسة.