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توغل "إسرائيلي" شرق جحر الديك وسط القطاع وتجريف أراضي المواطنين

  • فلسطين اليوم - جحر الديك
  • 09:15 - 09 ديسمبر 2020
توغل توغل
تقارير
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توغلت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية"، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، وقامت بأعمال تجريف في الأراضي وسط إطلاق نار.

وأفاد شهود عيان، أن جرافات الاحتلال مدعومة بدبابات انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وبلدة جباليا وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، حيث قامت بتجريف أراضي ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل والتجريف.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

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