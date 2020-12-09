يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء 9/12/2020، باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء 9/12/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 195.05 شيكل $59.84

سعر الذهب عيار 22 178.80 شيكل $54.85

اسعار الذهب عيار 21 170.68 شيكل $52.36

اسعار الذهب عيار 18 146.29 شيكل $44.88

سعر الذهب عيار 14 113.78 شيكل $34.91

سعر الذهب عيار 12 97.53 شيكل $29.92

اسعار أوقية الذهب 6,066 شيكل $1,861

اسعار جنيه الذهب 1,365 شيكل $418.88

اسعار كيلو الذهب 195,055 شيكل $59,839

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, December 09, 2020 06:55 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 ديسمبر 196.13 171.62 147.10 114.41 98.07

7 ديسمبر 195.05 170.67 146.29 113.78 97.53

6 ديسمبر 193.45 169.28 145.09 112.85 96.73

5 ديسمبر 193.47 169.29 145.11 112.86 96.74

4 ديسمبر 193.31 169.15 144.99 112.77 96.66

3 ديسمبر 193.56 169.37 145.17 112.91 96.78

2 ديسمبر 193.49 169.30 145.12 112.87 96.74

1 ديسمبر 191.98 167.99 143.99 111.99 95.99

30 نوفمبر 188.86 165.26 141.65 110.17 94.43

29 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31