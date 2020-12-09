من هي اول دولة عربية تسجل لقاح ضد كورونا؟

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء 12/9/202، عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.

في بيان لها ، أشارت الوزارة، إلى أن "اللقاح خاص بـ"معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس، كما "سجل الإقلاب المصلي معدل 99 بالمئة من الأجسام المضادة المعادلة، و100 بالمئة كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض".

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية عبر حسابها على "تويتر"، أيضا، إن "الوزراة سجلت اللقاح رسميا وذلك بعد أن وافقت على الاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر/ أيلول الماضي".