6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين واعتقالات في الضفة تطال 10 شبان

أصيب فجر وصباح اليوم الاربعاء 9/12/2020 ، ستة شبان بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال ، في بلدة جبع جنوب جنين.

وذكر أمين سر فتح في جبع رازي غنام ، أن أربعة شبان اصيبوا بالأعيرة المعدنية والمطاطية، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها جبع ومداهمة عدة منازل واستجواب ساكنيها، عرف من أصحابها، فايز ملايسك وأسعد شريم٠

وأضاف أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر قدمت الإسعافات الأولية ميدانيا للمصابين ونقلت بعضهم الى أحد المشافي في جنين.

ومن جهة اخرى شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة طالت 10 مواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة بلعا قضاء طولكرم، وهم: محمد عماد يونس، جعفر ايمن شحرور، ثائر رضا مرعي، الشيخ ناصر ابو دية، الشيخ طلال ابو ياسين، عطية وائل محمود. كما سلمت القوات شبانًا آخرين إشعارات لمراجعة مخابرات الاحتلال. وتعرضت بلدة دير الغصون بالقضاء أيضًا لعمليات دهم وتفتيش.

واقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير الحطب شرقي نابلس، واعتقلت الاسير المحرر سلمان عمران أبو أحمد بعد حملة تفتيش وتخريب لمنزله.

وفي محافظة سلفيت شن جنود الاحتلال حملة مداهمة للبيوت واستجواب ميداني، وهناك معلومات عن اعتقالات لم تتأكد بعد.