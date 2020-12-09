البرغوثي: "إسرائيل" تنفّذ صفقة القرن عبر الاستيطان

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن حكام "إسرائيل" ينفذون على أرض الواقع صفقة القرن الخطيرة عبر التوسع الاستيطاني السرطاني الذي استفحل في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأشار البرغوثي إلى مخطط إنشاء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار قلنديا وإلى إقرار أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة وإلى عمليات الهدم والتطهير العرقي في مناطق الأغوار والقدس ومصادرة و تجريف آلاف الدونمات لصالح المستوطنات في مناطق بيت لحم وبيت جالا ونابلس وسلفيت.

وأضاف البرغوثي: واهم من يعتقد أن صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية ستذهب بذهاب ترامب فهي أصلا مخطط نتنياهو والحركة الصهيونية وهم ينفذونها على أرض الواقع بالاستيطان والتطبيع المشين مع أطراف عربية.

وقال إن التصدي للاستيطان ومخططات التصفية يتطلب التحلل من كل الاتفاقات التي تتستر بها إسرائيل وخوض كفاح جدي موحد وبناء قيادة وطنية موحدة للنضال الفلسطيني.