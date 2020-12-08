يوفنتوس يسقط برشلونة بثلاثية ويتصدر المجموعة

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزاً باهراً على مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة لينتزع صدارة المجموعة السابعة في آخر جولات دور المجموعات.

ووقّع أهداف "بيانكونيري" كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (13) و(52) من ركلتي جزاء والأميركي ويستون ماكيني (20).

وأنهى "يوفي" منافسات المجموعة السابعة في الصدارة برصيد 15 نقطة أمام الفريق الكاتالوني بفارق المواجهات المباشرة.

وكانت مباراة الذهاب في تورينو قد آلت لمصلحة البلوغرانا بهدفين نظيفين.

وضمن ذات المجموعة انتصر دينامو كييف الأوكراني على فيرينتسفاروشي المجري بهدف دون رد.

وبات رصيد الفريق الأوكراني 4 نقاط ليقتنص بطاقة الدوري الأوروبي في حين ودّع نظيره المجري المنافسات الأوروبية بتموقعه في المؤخرة برصيد نقطة يتيمة.

ووقّع دينيس بوبوف هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة (60)

وحسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهته المنتظرة مع غريمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقاد يوفنتوس الإيطالي للعودة من "كامب نو" بانتصار ساحق 3-صفر الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ما سمح له بانتزاع صدارة المجموعة السابعة من النادي الكاتالوني في الجولة السادسة والأخيرة.

وبرغم هامشية اللقاء من ناحية المنافسة على بطاقتي التأهل اللتين حسمتا لصالح برشلونة ويوفنتوس قبل الجولة الختامية، فإن الأنظار كانت شاخصة نحو "كامب نو" لمتابعة المواجهة بين ميسي ورونالدو الذي كان الغريم الأساسي للأرجنتيني خلال الفترة التي أمضاها مع الخصم الأزلي ريال مدريد بين 2009 و2018 قبل التحاقه بعملاق تورينو.

وحرم رونالدو من المشاركة في مباراة الذهاب التي خسرها فريقه على أرضه صفر-2، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه عوض الثلاثاء بتسجيله ثنائية قاد بها "السيدة العجوز" لإلحاق الهزيمة الأولى ببرشلونة وانتزاع الصدارة منه بفارق المواجهتين المباشرتين، معقدا الأمور على المدرب الهولندي رونالد كومان الذي يعاني الأمرين في مستهل مهمته الجديدة، إذ يقبع الفريق في المركز التاسع ضمن منافسات الدوري المحلي بعد تلقيه السبت على يد قادش (1-2) هزيمته الرابعة منذ انطلاق الموسم في المسابقة المحلية.

وعانى برشلونة من الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الإصابة التي طالت مؤخرا ضد قادش الفرنسي عثمان دمبيلي، لينضم إلى جيرار بيكيه وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو، فيما عاد الفرنسي الآخر صامويل أومتيتي من الإصابة وشارك في الشوط الثاني.

وخاض مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو اللقاء باشراك الحارس المخضرم جانلويجي بوفون ( 42 عاماً)، ليصبح بالتالي في المركز الرابع من ناحية المواسم التي خاضها في المسابقة (17) خلف الحارس الإسباني إيكر كاسياس (20) والويلزي راين غيغز (19) وزميله الحالي رونالدو (18) بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

وبدا يوفنتوس الأفضل في بداية اللقاء وكان رونالدو قريبا من افتتاح التسجيل بتسديدة من مشارف المنطقة، لكن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن كان له بالمرصاد (7).

وأثمر ضغط يوفنتوس عن ركلة جزاء انتزعها رونالدو من الأوروغوياني رونالد آراوخو، ونفذها بنفسه بنجاح (13).

وتوج يوفنتوس تفوقه الميداني بهدف ثان رائع للأميركي ويستون ماكيني الذي وصلته الكرة من الويلزي آرون رامسي بلعبة جماعية جميلة، فمررها إلى الجهة اليمنى للكولومبي خوان كوادرادو الذي لعبها مجددا للاعب المعار من شالكه الألماني، فسددها أكروباتية رائعة في الشباك الكاتالونية (20)، مسجلا هدفه الأول في المسابقة بعد أيام معدودة على تسجيله هدفه الأول في الدوري الإيطالي ضد الجار تورينو (2-1).

وتحرك برشلونة بعد الهدف الثاني، وهدد ميسي مرمى بوفون للمرة الأولى بتسديدة من 20 مترا لكن الحارس المخضرم كان له بالمرصاد (22)، ثم حافظ النادي الكاتالوني على تفوقه الميداني حتى نهاية الشوط الأول لكن من دون نجاعة أمام المرمى.

وفي مستهل الشوط الثاني، تلقى برشلونة ضربة باحتساب ركلة جزاء ثانية ضده بعد أن لمس الفرنسي كليمان لانغليه الكرة بيده داخل المنطقة في لقطة تم التأكد منها عبر "في أي آر"، فانبرى لها رونالدو مجددا وسددها بنجاح في الشباك (52).

واستفاق برشلونة وهدد مرمى بوفون أكثر من مرة بدون نجاح، فيما سجل يوفنتوس هدفا عبر ليوناردو بونوتشي بعدما متابعته لتسديدة من رونالدو إثر ركلة ركنية، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على الإيطالي بعد الاحتكام لتقنية الفيديو (VAR) (77)