متى يصبح تناول الموز مضراً على صحتك ؟

الموز من أكثر الفوكه المحبوبة للكبار والصغار، فهو ذو ملمس وقوام لين وسهل خاصة للأطفال، كما أن له طعم مميز ويمكن دمجه مع العديد من أنواع الأطعمة والشطائر، الموز من الفواكه الغنية بالكثير من الفوائد الصحية، ولكن هل تعرف ما هي اضرار الموز في حالات معينة؟ وكيف يمكن أن يؤثر الإفراط في تناوله على صحتك؟ هذا ما سنناقشه اليوم عزيزي القارئ في هذا المقال، فتابع معنا...



ما القيم الغذائية في الموز؟

وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الموز مصدر مرتفع للعديد من العناصر الغذائية بما فيها الفيتامينات والمعادن، فالموز مصدر غني لكل من:

البروتينات

الكربوهيدرات

الفسفور

المغنيسيوم

النحاس

المنجنيز

فيتامين سي

فيتامينات ب

أضرار الموز

الموز في حد ذاته آمناً للاستخدام بشكل معتدل، وهو غني بالكثير من العناصر الغذائية العديدة ويقدم الكثير من الفوائد الصحية، بل أنه من أكثر الأطعمة الصحية.

أول اضرار الموز المتعارف عليها هي

1- الحساسية، فالأشخاص الذين لديهم حساسية من الموز يسبب لهم تناوله الحكة، والتورم، والتهابات عند الحلق والفم، وقد يهيج لديهم الجهاز التنفسي.

2- يمكن أن يسبب تناول الموز غير الناضج مشاكل كبيرة في الهضمي حيث قد يؤدي إلى عسر الهضم الشديد.

3- قد يهيج الموز من الصداع النصفي، ويُنصح بتناول نصف موزة فقط لمن يعانون منه. بسبب الكمية الوفيرة من الألياف، فإن تناول الكثير من الموز قد يسبب اضطرابات هضمية مختلفة، مثل آلام المعدة والانتفاخ.

4- يحتوي الموز على مستوى مرتفع من البوتاسيوم، مما قد ينصح الأطباء مرض الكلى المزمن بالابتعاد عنه،

5- كما أنه قد يزيد من مستويات البوتاسيوم في الجسم بشكل كبير عند تناول بعض أدوية أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم،