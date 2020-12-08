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سعر الدولار في لبنان اليوم الاربعاء 9-12-2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:19 - 08 ديسمبر 2020
الليرة اللبنانية الليرة اللبنانية
تقارير
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استقر سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاربعاء 8-12-2020 في السوق السوداء, حيث بلغ سعر صرف الدولار في لبنان اليوم شراء 8175 ليرة لبنانية، وبلغ سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار بيع 8225 ليرة لبنانية، وشهد سعر اليورو في لبنان مقابل الليرة اللبنانية استقراراً في السوق السوداء شراء 9894 ليرة لبنانية، بيع 9955 ليرة لبنانية، وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي على استقراره عند 1507.5 ليرة لبنانية.

سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء في ظل التحركات الدولية على رأسها فرنسا لدعم الاقتصاد اللبناني، ويبحث اللبنانيون في الصباح الباكر على سعر الدولار في السوق السوداء في ظل انهيار سعر الليرة اللبنانية الذي أثر على سعر السلغ الأساسية والأدوية.

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