أول تعليق مصري حول جهود المصالحة الخليجية .. ماذا قالت؟

علق جمهورية مصر العربية لأول مرة على الجهود المبذولة من قبل الكويت لرأب الصدع بين دول الحصار العربي ودولة قطر.

وقال وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري: "نتابع الجهود المشكورة لدولة الكويت للتقريب بين الدول العربية –دول الحصار العربي مع دولة قطر- وهو اتصال لجهد أمير الكويت الراحل".

وأضاف شكري خلال تصريح تلفزيوني مساء اليوم الثلاثاء: "نأمل أن يتم رأب الصدع بين الدول العربية الشقيقة، فمصر تعمل دائما على تعزيز التعاون العربي".

وأشار إلى أن بلاده تسعى لوجود اتفاق وتفاهم واضح في معالمه والتزامات قائمة على كافة الأطراف، بما يعزز مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على ما يخص التاريخ المشترك والبعد عن ما يعكر صفو العلاقات بين البلدان العربية.

وقال: "سوف نرى ما يمكن الوصول له في هذا الشأن، وطالما كان ما حقق لمصالح الدول العربية ومصر، سيكون هناك تطور مهما".