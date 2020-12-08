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الصحة الاردنية: 46 حالة وفاة و 3062 اصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:24 - 08 ديسمبر 2020
كورونا الاردن1 كورونا الاردن1
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 46 حالة وفاة و3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (247,131) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (46,911) حالة.

وسجلت (46) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3162) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (194) حالة، فيما غادرت (167) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1406) حالات، ونسبة الإشغال بالعناية الحثيثة (45%).

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5025) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (197,058) حالة.

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