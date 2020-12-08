تردد قناة اليرموك الفضائية الجديد على قمر نايل سات

تردد قناة اليرموك الفضائية 2020، يترقب الملايين من محبي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33 في حالة من الشغف، لاستكمال أحداث الحلقة السابقة، ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم الكثير من الأحداث المشوقة، و التي تبثها قناة اليرموك الفضائية الاردنية.

و تزداد عمليات البحث عبر محرك البحث “جوجل” عن تردد قناة اليرموك الفضائية 2020، وحازت قناة اليرموك Yarmouk علي نسبة مشاهدة عالية في مصر والسعودية والعالم العربي، لما تقدمه من محتوي متنوع من المسلسلات والأفلام والبرامج، كما تعرض عدد متنوع من المسلسلات التركية، وتعمل قناة اليرموك دائماً علي كسب ثقة مشاهديها، من خلال توفير صورة عالية تقنية الــــــــ HD، كما تقوم بدبلجة المسلسلات التركية، مما يجعل المشاهد يفضلها عن غيرها.

قناة اليرموك الفضائية هي قناة أردنية، تم تأسيسها عام 2012، وتبث قناة اليرموك أفضل الأفلام والمسلسلات والبرامج علي مدار 24 ساعة، ويتم عرض مسلسل المؤسس عثمان بن ارطغرل الحلقة 33 يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والإعادة في اليوم التالي الساعة الثانية عشر مساء، شهد مسلسل قيامة عثمان علي نسبة مشاهدة عالية، فهو مسلسل تركي تاريخي، يدور حول سيرة حياة الغازي عثمان بن ارطغرل، وكيف نقل دولته من الفقر والجوع إلي التقدم والازدهار.

تردد قناة اليرموك الفضائية على نايل سات

التردد : 11678

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 27500

تصحيح الخطأ : 6 / 5

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