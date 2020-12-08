حكومة الاحتلال تتراجع عن قرار الاغلاق الليلي لمواجهة كورونا

أعلنت حكومة الاحتلال، مساء اليوم، الثلاثاء، أنها تبحث عن بدائل لقرار الإغلاق الليلي الذي أقره المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابنيت كورونا)، أمس الإثنين، للحد من انتشار الفيروس، وذلك في ظل "الصعوبات القانونية" القائمة

يأتي ذلك في أعقاب موقف نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الذي شدد على أن عدم وجود موقف واضح وصريح من وزارة الصحة يؤكد أن فرض الإغلاق قد يؤدي إلى خفض معدلات الإصابة، لن يكون من الممكن الدفاع القرار في المحكمة الإسرائيلية العليا

وأشار نائب المستشار القضائي إلى "صعوبات قانونية" لدعم قرار الحكومة بفرض حظر للتجول خلال فترة الإغلاق الليلي، بدون موقف واضح من وزارة الصحة يدعم قرار الإغلاق، علما بأن الموقف الذي عبّرت عنه وزارة الصحة خلال جلسة "كابينيت كورونا"، يشير إلى عدم فعالية هذا الإجراء لوقف انتشار الفيروس.

وفي هذه الأثناء، تقرر إلغاء جلسة للحكومة الإسرائيلية كانت مقررة مساء اليوم، للمصادقة على قرارات "كابينيت كورونا" بفرض الإغلاق الليلي بدءًا من يوم غد، الأربعاء.

وعلى صلة، أخطرت وزارة الصحة الإسرائيلية، صناديق المرضى، أن الموعد المقرر لبدء التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، بدءا من 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك في لقاء بين مدير عام الوزارة، حيزي ليفي، وممثلي صناديق المرضى.

وأوضح ليفي أن سيتم في البداية تطعيم أعضاء الطواقم الطبية؛ وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على وضع قائمة لتحديد أصحاب حق الأولوية في تلقي التطعيم، ولفت إلى أن هذا الإجراء سينتهي في اليومين المقبلين.

يشار إلى أن وزارة الصحة تتحدث عن بدء وصول لقاحات طورتها شركتا "فايزر" و"موديرنا" الأميركيتان، قبل نهاية العام الحالي، لكن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ستبحث في المصادقة على هذه اللقاحات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وشدد ليفي على أن الموعد النهائي لبدء التطعيم بلقاح كورونا في صناديق المرضى هو الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، غير أن نطاق التطعيم ووتيرته تعتمد على كمية اللقاحات التي ستصل ووتيرة وصولها، علما بأن التوقعات تشير إلى اللقاح سيصل الى اسرائيل خلال الايام القليلة المقبلة.

و ناقش كابينت كورونا عدة بدائل للاغلاق الليلي:

إغلاق ليلي: يبدأ مع أول أيام عيد "الأنوار" اليهودي، في العاشر من الشهر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

يشمل هذا المقترح حظر التجمهرات في أيام العطل، وفرض قيود إضافية على المناطق التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس، وفرض حظر تجول في المناطق المقيدة. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من العائدين من الخارج الخضوع لفحص كورونا، أو سيتم إخضاعهم للحجر الفندقي، وإجراء فحوصات واسعة ومكثفة في جهاز التعليم.

"كبح مشدد": إغلاق النشاط التجاري بالكامل، وإغلاق جهاز التعليم في المدن الحمراء والبرتقالية. يبدأ تنفيذ المخطط في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أو عندما يصل عدد الإصابات اليومية إلى 3500، ومؤشر العدوى إلى 1.35.

إغلاق شامل: يبدأ من الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، أو عندما يصل عدد الإصابات اليومية إلى 4500، ومؤشر العدوى إلى 1.45.

وكان كابينيت كورونا" قد صادق على المخطط - ثلاثي المراحل - الذي عرضه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي ينص على إغلاق يومي ليلي يشمل إغلاق الأنشطة التجارية، وتقييد الحركة بين المناطق.