البزم: الاجراءات المشددة ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة اياد البزم، أن الاجراءات المشددة التي يتم تنفيذها في المرحلة الحالية ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري بهدف التخفيف من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) بين المواطنين.

وجاء ذلك خلال بث مباشر للمتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة اياد البزم عبر صحفة وزارة الداخلية للحديث عن اجراءات فيروس كورونا (كوفيد-19) في القطاع.

وأوضح البزم، أن العديد من السيناريوهات تم طرحها الأسبوع الماضي من بينها سيناريو الاغلاق الشامل الا ان الاختيار كان تأجيل الاغلاق الشامل بسبب اثاره السلبية على المجتمع ونأمل ألا نصل إلى قرار الاغلاق الشامل.

وأشار إلى التزام كبير من المواطنين بالإجراءات المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك بعض المخالفين بشكل يومي ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال البزم: "فترة حظر التجوال ستكون بشكل كامل في كافة محافظات قطاع غزة، وتبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس، وحتى الساعة 7 من صباح يوم الأحد، وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وبعدها سيتم تقييمها".

ودعا، المواطنين للتزود بحاجياتهم في فترة ما قبل بدء حظر التجوال، ولا داعي لتكديس المواد التموينية، فمدة الإغلاق محدودة.

وأشار إلى أن جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها لن تُحقق جدواها إلا في حال التزام المواطنين بها.