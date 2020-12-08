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الكشف عن اعتقال ضالعين باغتيال العالم الايراني "فخري زاده"

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 20:28 - 08 ديسمبر 2020
العالم الايراني فخري محسن زاده العالم الايراني فخري محسن زاده
تقارير
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كشف مستشار رئيس البرلمان الايراني اليوم الثلاثاء عن اعتقال الجهات الأمنية المختصة بعض الضالعين في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قبل أيام عدة والذي لقب بـ "أبو القنبلة النووية الايرانية".

وأكد المستشار للتلفزيون الايراني أن الجهات الامنية تعرفت على من أمروا باغتيال فخري زاده وسيتم الرد عليهم قريبا.

وفي وقت سابق قال الامين العام للاتحاد المشرقي "الياس المر": "على العدو أينما كان أن يبقى متأهباً للرد الحتمي القادم انتقاماً لدماء الشهيد فخري زاده".

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت يوم الجمعة 27-11-2020 اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده خلال عملية اشتباك مسلح وقع في العاصمة طهران.

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