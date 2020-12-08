رئيس "الكنيست": موعد انتخابات 2021 الاسرائيلية ستكون بالتفاهم بين الاحزاب

أكد رئيس الكنيست "الإسرائيلي" ياريف ليفين مساء اليوم الثلاثاء، أن تحديد موعد عقد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة عام 2021 ستكون بالتفاهم بين الكتل والاحزاب الاسرائيلية المختلفة ولن تكون أحادية الجانب.

وتوقع رئيس "الكنيست" أن النقاشات التي تجري لتحديد موعد الانتخابات بين المعارضة والائتلاف ستفضي إلى اتفاق حول موعد الانتخابات.

وكان رئيس لجنة "الكنيست" ايتان غينزبورغ من حزب أزرق - أبيض والذي يتزعم رئاسة لجنة الكنيست، قد طرح ثلاثة مواعيد محتملة لإجراء الجولة القادمة من الانتخابات لتتم إما في 23 من فبراير/ شباط القادم، أو 2 أو 9 من مارس/ آذار القادم.

وهاجم رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار، حزب أزرق - أبيض، والمعارضة بسبب إعلان المواعيد، معتبرًا أن ذلك يدل على أنهم "منتخبون عديمو المسؤولية لا يحق لهم إدارة دفة الحكومة".

وأضاف "إنهم يعرفون إن اجراء الانتخابات في مايو/ أيار، يقل خطورة عن اجراء الانتخابات قبل ذلك، ولكنهم يصرون على تسبيقها على أمل المساس بالليكود وبرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".