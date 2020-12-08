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سفير روسي يهاجم "إسرائيل" ويدافع عن ايران وحزب الله

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:33 - 08 ديسمبر 2020
السفير الروسي أناتولي فيكتوروف السفير الروسي أناتولي فيكتوروف
تقارير
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أكد السفير الروسي لدى " الاحتلال الاسرائيلي" أناتولي فيكتوروف، أن "إسرائيل" هي أكبر خطر في الشرق الأوسط فهي تزعزع استقرار المنطقة أكثر من جمهورية "إيران".

وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي فإن فيكتوروف قال: "المشكلة في المنطقة ليست الأنشطة الإيرانية، بل هو نقص في التفاهم بين الدول وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة في النزاع الإسرائيلي-العربي والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند سؤاله حول ما إذا كان نطاق الصراع بين "إسرائيل" والفلسطينيين يزعزع استقرار المنطقة أكثر مما تفعله "إيران" في جميع أنحاء الشرق الأوسط، رفض فيكتوروف فكرة تمويل إيران "للجماعة الإرهابية الشيعية".

وقال فيكتوروف: إن "إسرائيل تهاجم حزب الله، وحزب الله لا يهاجم إسرائيل"، في إشارة إلى الهجمات التي نسبت لـ"إسرائيل" لمعاقل الأسلحة الإيرانية لحزب الله في سوريا.

ويرى السفير الروسي أن الأنفاق الممتدة من لبنان إلى "إسرائيل"، والتي استخدمها عناصر حزب الله لمحاولة مهاجمة "إسرائيل"، قد تكون خدعة، قائلًا: "لا يوجد دليل على أن حزب الله أنشأ الأنفاق".

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