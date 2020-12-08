القبض على لص سرق مصاغ ذهب من سيدة متوفاة في مستشفى الشفاء



ضبط قسم مباحث الذهب بمحافظة شمال قطاع غزة حلقًا مسروقًا من امرأة متوفاة حيث قام المدعو "ص ق 27 عام" بسرقته.

وبينت مباحث التموين أنها ضبطت المذكور وهو من سكان معسكر جباليا بسوق الذهب بمعسكر جباليا عندما حضر ليبيع "حلق ذهب" عيار 21 وزنه 5.04 جرام بتاريخ 07/12/2020 .

وبينت المباحث أنه خلال التحقيقات قال المذكور: "إن الحلق لوالدته, وبسبب أن المذكور أعزب يُمنع الشراء منه إلا بموافقة المباحث، حيث تواصل التاجر مع المباحث وأبلغ بذلك".

وذكرت المباحث أنه عند إحضاره للمكتب تم التواصل مع والدته وتبين أنها لا تعلم عن الحلق شيئا، وبعد التحقيق معه اعترف أنه قام بسرقة "الحلق الذهب" أثناء عمله في النظافة في مستشفى الشفاء في قسم حالات الكورونا حيث قام بنزع الحلق من أذن امرأة مسنة متوفاة كانت داخل القسم.

وتابعت المباحث: تم ضبط الحلق وأخذ إفادة من المذكور أعلاه, وبعد التواصل مع مدير مباحث الشمال تم إحالته لقسم مباحث معسكر جباليا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.